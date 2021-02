Noto, chiusa casa di riposo: non aveva autorizzazione

Una casa di riposo per anziani di Noto ha ricevuto nei giorni scorsi, da parte della amministrazione comunale un provvedimento di chiusura, disposto a seguito di un'ispezione dei Carabinieri del Nas di Ragusa.

Gli accertamenti

In particolare, durante le ispezioni i militari hanno accertato non solo che la struttura era priva di autorizzazione amministrativa, e che quindi non aveva alcun titolo per poter esercitare l'attività, ma anche che i locali cucina, privi di notifica all'autorità sanitaria, mancavano del piano di autocontrollo alimentare. Alla struttura sono state fatte dai carabinieri del Nas multe per 6.032 euro. I cinque anziani ospiti presenti, non potendo restare nella casa di riposo, hanno fatto rientro presso i rispettivi nuclei familiari.