Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In questa fase, verrà ancora data priorità di iscrizione alle categorie individuate dalla circolare del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale

Da domani, alle 9, sarà di nuovo possibile prenotare per effettuare la vaccinazione anti Covid nel presidio Asp di Villa delle Ginestre. Le vaccinazioni partiranno da martedì prossimo, stima un numero di vaccini giornaliero di circa 300 dosi, dalle 8 alle 20.

Ieri, in Sicilia si sono registrati 789 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - Vaccini, da domani riprendono prenotazioni a Palermo

Da domani, alle 9, sarà di nuovo possibile prenotare per effettuare la vaccinazione anti Covid nel presidio Asp di Villa delle Ginestre. Le vaccinazioni partiranno da martedì prossimo, stima un numero di vaccini giornaliero di circa 300 dosi, dalle 8 alle 20. In questa fase, verrà ancora data priorità di iscrizione alle categorie individuate dalla circolare del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale. Al Policlinico di Palermo si vaccineranno i farmacisti, gli informatori medico-scientifici, gli specializzandi e gli studenti della scuola di medicina. Nell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello si vaccinerà il personale delle strutture sanitarie accreditate, compresi i collaboratori regolarmente assunti nelle strutture. All'Arnas Civico gli odontoiatri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e i loro collaboratori regolarmente assunti. Le modalità di registrazione verranno comunicate dalle singole aziende. Gli ordini professionali sono tenuti a trasmettere l'elenco dei propri iscritti alle aziende di riferimento. Tutte le altre categorie verranno vaccinate a Villa delle Ginestre di Asp Palermo, la prenotazione sarà effettuabile attraverso il seguente link: https://form.jotform.com/210033880974355.