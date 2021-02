Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano 616 nuovi contagi a fronte di 25.206 tamponi processati. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 182, mentre quelle negli altri reparti sono 1.244, sono invece 38.128 quelle in isolamento presso il proprio domicilio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

In Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano 616 nuovi contagi a fronte di 25.206 tamponi processati. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 182, mentre quelle negli altri reparti sono 1.244, sono invece 38.128 quelle in isolamento presso il proprio domicilio. La distribuzione nelle province vede Palermo con 226 casi, Catania 151, Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna otto.