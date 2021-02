Gela, trasferimento fraudolento di valori: operazione della finanza

A Gela, in provincia di Caltanissetta, la guardia di finanza ha eseguito una misura cautelare personale e due sanzioni interdittive, per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori e per aver attribuito fittiziamente la titolarità di due società commerciali a dei prestanome, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Il sequestro

Eseguito anche un sequestro preventivo diretto di due società, entrambe con sede a Gela, che operano nel commercio di prodotti ortofrutticoli.