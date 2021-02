Catania, vicini fanno rumore: accoltella donna

Il fratello della vittima ha raccontato che la sorella era arrivata in casa sua per trascorrere la serata insieme con alcuni amici e che intorno alle 23 aveva sentito la vicina, con la quale c'era stato qualche battibecco, battere i pugni sulla parete perché infastidita dal troppo rumore

Ieri a Catania è finita nel sangue una lite per un vicino ritenuto troppo rumoroso. Una donna di 42 anni è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale, dove è stata trasportata dal 118 in codice rosso, dopo essere stata accoltellata con un fendente al basso ventre da una romena di 47 anni, C.G.G., che è stata arrestata dalla polizia per tentato omicidio.

Il ferimento è avvenuto all'ultimo piano di un condominio di viale Mario Rapisardi, dove gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112. Il fratello della vittima ha raccontato che la sorella era arrivata in casa sua per trascorrere la serata insieme con alcuni amici e che intorno alle 23 aveva sentito la vicina, con la quale c'era stato qualche battibecco, battere i pugni sulla parete perché infastidita dal troppo rumore. A quel punto lui e la sorella sia sarebbero presentati alla porta della vicina e avrebbero bussato alla sua porta per chiarire la vicenda. Da lì il ferimento.