Furti nei garage a Lentini, indagata banda di 10 persone

Avviso di conclusione indagini per dieci persone accusate di furto e ricettazione nel Siracusano. Gli indagati sono ritenuti componenti di un gruppo criminale responsabile di numerosi furti avvenuti tra Lentini, Carlentini e Scordia tra marzo e aprile 2018.

Il modus operandi

Ad essere sottratti da appartamenti e garage, attrezzi per l'agricoltura, per l'edilizia e per il bricolage oltre a biciclette e beni di prima necessità, come ricostruito dalla Procura di Siracusa. A quanto emerso, il gruppo effettuava delle ricognizioni per studiare come agire; due membri si occupavano della ideazione e della materiale commissione dei furti, introducendosi all'interno degli immobili, mentre un terzo, dapprima dedito alla ricettazione dei beni rubati, in una seconda fase ha preso parte alla realizzazione dei furti, fungendo da palo, individuando e suggerendo obiettivi ben precisi.