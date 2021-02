Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 766 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 766 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%. La regione è al quarto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono 30 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.508. Gli attualmente positivi sono 42.202, con un decremento di 87 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 823. Negli ospedali i ricoveri sono 1.540, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, lo stesso numero del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 226 casi, Palermo 330, Messina 80, Trapani 10, Siracusa 47, Ragusa 26, Caltanissetta 35, Agrigento uno, Enna 11.

7:04 - Virus uccide due fratelli a Gela in sette giorni

Il Covid-19 uccide due fratelli, di 55 e 58 anni, in meno di una settimana. Entrambi, autotrasportatori, erano stati ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Vittorio Emanuele" a Gela. Pare abbiano contratto il Covid-19 durante le festività natalizie. A Gela, dove era stata istituita la zona rossa a partire dal 13 gennaio, la curva dei contagi è in calo, con poco più di 600 positivi. Il sindaco, Lucio Greco, ha deciso tuttavia di mantenere alcune limitazioni emanando una nuova ordinanza che vieta assembramenti e stazionamenti sulle principali vie e piazze cittadini. Il sindaco ha anche disposto la chiusura di tutte le ville comunali e dei giardini pubblici, comprese le aree riservate ai giochi.