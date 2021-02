Catania: picchia la moglie, il figlio di 10 anni lo fa arrestare

Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella coniugale

Un uomo di 38 anni, ubriaco, stava picchiando la moglie ma è stato arrestato grazie all'intervento del figlio di dieci anni, che ha fatto scattare l'allarme telefonando al 112. E' successo in un paese della provincia di Catania: sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale. La vittima è stata medicata da personale medico del 118. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella coniugale.