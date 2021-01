Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 846 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati, con una incidenza di pari al 3,3%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:31 - In Sicilia 846 casi su oltre 25mila tamponi

Sono 846 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati, con una incidenza di pari al 3,3%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente positivi sono 42.868. I guariti sono infatti 2.210. Negli ospedali i ricoveri sono 1.553, dei quali 208 in terapia intensiva. La distribuzione nelle province vede Catania con 200 casi, Palermo 328, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 38, Enna 11.