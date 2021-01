Ragazza uccisa a Caccamo, domani l’incarico per l’autopsia

Proseguono le indagini sull’ omicidio di Roberta Siragusa , la 17enne trovata morta a Caccamo e per la cui morte è indagato il fidanzato Pietro Morreale, di 19 anni, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Domani il gip Angela Lo Piparo affiderà l'incarico dell'autopsia al perito Alessio Asmundo, dell'istituto di medicina legale policlinico di Messina. In quella sede si conosceranno inoltre i consulenti della difesa scelti dagli avvocati di Morreale, Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro, il consulente della Procura e il consulente degli avvocati Sergio Burgio e Giuseppe Canzone, che assistono la famiglia della vittima.



La solidarietà della comunità di Caccamo

Intanto, la comunità di Caccamo si è stretta attorno ai parenti di Roberta Siragusa, lanciando una raccolta fondi in memoria della ragazza, a cui in tantissimi hanno aderito senza clamori. "La famiglia Siragusa è venuta a conoscenza che alcuni gruppi e singoli cittadini di Caccamo hanno spontaneamente iniziato una raccolta di denaro da devolvere alla famiglia - dicono i parenti di Roberta - Si precisa che si tratta di una iniziativa spontanea che non è stata richiesta dai familiari di Roberta e, se verranno consegnate somme di denaro, di queste se ne darà rendicontazione pubblica e verranno utilizzate per realizzare iniziative pubbliche in memoria di Roberta. Grazie a tutti quanti per il vostro affetto”.