Paternò, sfida tra camion finisce con uomo accoltellato

Una sfida tra camion in autostrada finisce con un uomo accoltellato. Così un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'aggressione è avvenuta a fine 'gara' in un capannone di una ditta di autotrasporti nel Catanese ed è stata ripresa da telecamere di videosorveglianza.

Il litigio

Durante la lite l'uomo, che era uscito 'sconfitto', ha prima picchiato il 'vincitore', poi ha estratto un coltello dalla tasca e lo ha colpito più volte alle gambe. Il ferito è stato portato, con un elicottero del 118, al Policlinico di Catania dove è stato medicato. L'indagato è stato arrestato nella sede della ditta per cui lavora a bordo del proprio camion.