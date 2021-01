Contromano per 10 chilometri sulla A29, fermato dai carabinieri

I militari hanno notato la vettura all’altezza dello svincolo di Capaci. Al conducente, che non si era reso conto di viaggiare nel senso opposto, è stata ritirata la patente

Un cittadino di origini cinesi è stato bloccato dai carabinieri mentre percorreva contromano l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. I militari stavano rientrando nel capoluogo dell'isola dopo un controllo quando hanno schivato l'auto nei pressi dello svincolo di Capaci. Dopo aver contattato la centrale e chiesto rinforzi, gli uomini dell’Arma sono riusciti a raggiungere la vettura e a fermare il conducente.

Dieci chilometri nel senso opposto

L'uomo non si era reso conto che stava marciando nel senso opposto e i militari hanno accertato che aveva fatto 10 chilometri contromano. La vettura è stata sequestrata, mentre al conducente, risultato negativo ai test per verificare l'assunzione di droga e alcool, è stata ritirata la patente, inviata alla prefettura per la successiva revoca.