Tir tampona auto sull'autostrada Catania-Siracusa, un morto

Una donna è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada Catania-Siracusa, in particolare al chilometro 4,3 in direzione del capoluogo aretuseo. Un mezzo pesante ha tamponato un'auto e, nell'impatto, l'occupante della vettura è deceduto. Il personale dell'Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità, deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini.