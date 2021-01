Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Sicilia

Da oggi entra in vigore a Messina l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Catena De Luca, che sarà valida fino al 28 gennaio.

Intanto, così ha detto Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: "Io chiedo un lockdown totale di due settimane, che permetta davvero di combattere il contagio e allo stesso tempo permetta davvero a chi ha diritto di poter chiedere adeguati aiuti economici".

7:58 - Leoluca Orlando: "Zona rossa vana. Serve lockdown e blindo scuole"

"Io chiedo un lockdown totale di due settimane, che permetta davvero di combattere il contagio e allo stesso tempo permetta davvero a chi ha diritto di poter chiedere adeguati aiuti economici. Con queste mezze misure rosa pallido rischiamo di avere altri mesi e mesi di agonia, rischiamo di arrivare all'estate in questa situazione di assoluta incertezza". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, annunciando anche il "divieto di stazionamento" davanti alle scuole dove oggi ripartono le lezioni in presenza: primaria e prima media. Ieri e' scattata la zona rossa in Sicilia, ma non è una misura sufficiente per il primo cittadino, presidente regionale dell'Anci.

7:39 - Da oggi a Messina in vigore ulteriori restrizioni

Da oggi entra in vigore a Messina l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Catena De Luca, che sarà valida fino al 28 gennaio. Si tratta di misure ulteriormente restrittive per la gestione dell'emergenza Covid. In deroga alle disposizioni vigenti, il provvedimento stabilisce che per i servizi alla persona la sospensione delle attività entrerà in vigore dal 20, a eccezione di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione. Dal 20 saranno sospese anche le attività di edilizia privata. Barbieri e parricchieri lavoreranno domani, prima della chiusura fino al 28. Chiuse le scuole, con lezioni soltanto a distanza. Disposta la chiusura di tutte le ville comunali, giardini e dei cimiteri cittadini. Chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano è tenuto ad esibire l'autocertificazione.