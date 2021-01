Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Ho firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm e quindi la condivisione che il ministero Speranza ha voluto fare della nostra richiesta d'istituire in tutta la Sicilia la zona rossa". Lo afferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

Intanto, ieri in Sicilia ci sono stati 1.945 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:11 - Nello Musumeci: "Sicilia zona rossa, dati sono allarmanti"

"Ho firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm e quindi la condivisione che il ministero Speranza ha voluto fare della nostra richiesta d'istituire in tutta la Sicilia la zona rossa". Lo afferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in un video postato sulle pagine social della Regione sottolineando che "i dati sono allarmanti e purtroppo non c'è altra soluzione" perché, spiega, "non si può giocare con la vita e la salute delle persone". "Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media, per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza". Il presidente della Regione Siciliana si dice "convinto che l'ordinanza senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni rischia di essere inutile" e per questo rivolge "un appello a prefetti e sindaci affinché forze dell'ordine e polizia municipale possano essere mobilitata per questo tipo di attività".