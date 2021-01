Catania, scippava borse ferendo le vittime: arrestato

A Catania la polizia ha arrestato un uomo di 46 anni, A.S., perché ritenuto l'autore di un tentativo di scippo e di uno scippo compiuti a bordo di uno scooter rispettivamente il 5 e l'8 gennaio scorsi nella zona Nord della città ai danni di due donne che rimasero ferite. L'arresto è avvenuto il 9 gennaio scorso.

L'arresto

L'uomo è stato bloccato mentre era in sella allo scooter e si accingeva a compiere un'altra rapina. L'arresto è stato convalidato dal gip. L'arrestato deve rispondere di rapina, tentata rapina, ricettazione e lesioni. Le rapine furono commesse da un malvivente a bordo di uno scooter SH 50, che aggredì le vittime per prendere le loro borse e ingaggiò con loro una colluttazione prima di trascinarle per terra. Una vittima riportò ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Nell'altra rimase ferita una signora di oltre 80 anni che è tuttora ricoverata in ospedale per un grave trauma facciale e la frattura del polso della mano destra. L'uomo è stato incastrato dalle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza. In casa dell'uomo e in posti da lui frequentati sono stati trovati elementi probatori riconducibili alle due rapine, tra cui gli indumenti utilizzati. Sono in corso indagini su altre sei rapine di cui l'uomo potrebbe essere stato l'autore.