Cammarata, uomo intrappolato in auto dopo incidente stradale: è grave

Incidente a Cammarata, in provincia di Agrigento, all'altezza del bivio Tumarrano, dove un rimorchio si è sganciato da un tir finendo su due auto. Una delle due vetture è rimasta schiacciata dal rimorchio e si sta tentando di estrarre l'automobilista rimasto incastrato dentro. L'uomo pare sia in gravi condizioni. Un'altra persona è stata trasportata ad Agrigento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118 di Caltanissetta, i vigili del fuoco e i carabinieri.