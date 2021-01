Operazione antimafia nell'Agrigentino: 12 arresti

Trentacinque provvedimenti cautelari, tra cui 12 arresti in carcere per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, sono stati eseguiti questa mattina nell'Agrigentino fra Licata, Palma e Favara dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. L'accusa per gli indagati è di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano per commettere gravi delitti, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e procurare voti eleggendo propri rappresentanti in occasione delle consultazioni elettorali. Tra gli arrestati figurano anche i fiancheggiatori di Giovanni Brusca, appartenenti alla famiglia Stiddara che uccise barbaramente il Giudice Rosario Livatino e politici locali.