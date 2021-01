Droga a Palermo, trovate dosi di crack in casa: arrestato 49enne

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato a Ballarò in via Porta Di Castro, a Palermo, un uomo di 49 anni accusato di spaccio di droga. Nella perquisizione della sua abitazione sono stati trovati 77 dosi di crack, un bilancino digitale e 300 euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso le indagini sul caso.