Palermo, trovati i resti di due persone nelle acque della diga Garcia

A fine novembre (ma la notizia è stata resa nota solo ora) sono affiorati dalle acque della diga Garcia, in territorio di Contessa Entellina (in provincia di Palermo) il cui livello si era abbassato per le scarse precipitazioni, i resti di due persone con accanto una corda e un cubo di cemento. La notizia è stata riportata dall'edizione locale de La Repubblica.

Le indagini

Secondo gli investigatori, che stanno cercando di risalire all'identità dei due, i soggetti sarebbero sul fondo della diga da 10 anni. Non è stato possibile ancora accertarne il sesso né l'età: il Ris dei carabinieri sta provando a estrarre il Dna dalle ossa per confrontarlo con quello di persone scomparse negli ultimi anni. Secondo La Repubblica gli inquirenti avrebbero l'intenzione di raffrontare il codice genetico dei resti con quello degli imprenditori Antionio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi dal cantiere edile di Isola delle Femmine in cui stavano realizzando degli immobili, nel 2007.