Santa Flavia, colpisce vicino con un'accetta: arrestato

Avrebbe colpito con un'accetta il vicino nel corso di una lite per futili motivi. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni - residente a Santa Flavia - accusato di lesioni personali aggravate. La lite in condominio ieri pomeriggio era scoppiata tra le moglie dei due uomini. Non appena sono intervenuti i mariti dalle parole si è passati ai fatti.

I soccorsi

La vittima, un uomo di 62 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo da un'autoambulanza del 118 e, dopo le cure ricevute, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni per contusione alla fronte e ferita da taglio a un polso. L'accetta utilizzata dall'aggressore è stata sequestrata. La procura di Termini Imerese ha disposto i domiciliari per l'aggressore in attesa dell'udienza di convalida.