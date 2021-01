Godrano, a Fratel Biagio la Cittadinanza Onoraria

All’unanimità il Consiglio Comunale di Godrano, in provincia di Palermo, composto da 10 elementi, su proposta del Sindaco e della Giunta, ha conferito la Cittadinanza Onoraria a Fratel Biagio Conte con la seguente motivazione: "A Fratel Biagio per avere realizzato nel nostro territorio un Centro di Preghiera e Spiritualità, interreligioso, denominato Porta e Valle della Speranza, dove accogliere i giovani e tutti coloro che vogliono ritrovarsi in sintonia con la natura. Con la consapevolezza che la sua preziosa opera a sostegno dei più bisognosi e i suoi accorati appelli alla pace e alla speranza contribuiranno a rendere migliore la nostra amata terra di Sicilia". Al missionario è stata consegnata anche una chiave del Comune di Godrano come segno di questa profonda unione.

Le dichiarazioni

"Sono contento che uno dei primi atti fatti dalla mia amministrazione – spiega il Sindaco di Godrano, Daniele Bellini- sia il conferimento della cittadinanza onoraria a Fratel Biagio; ho avuto modo di conoscere la sua grande umiltà, un uomo che ha dedicato la sua vita alle persone più bisognose ed emarginate." Così Fratel Biagio: "Mi ha commosso questa onorificenza che sancisce un legame profondo tra Godrano, i poveri della Missione e Padre Puglisi".