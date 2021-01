Catania, scippava donne anziane dopo prelievo soldi: arrestato 39enne

A.M, 39 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania perché ritenuto il responsabile di due scippi commessi tra agosto e settembre del 2019. Le vittime, due anziane donne, poco prima di essere derubate avevano prelevato denaro una da una banca e l'altra da un ufficio postale. Nei confronti del 39enne il gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagato era stato identificato in seguito alle indagini della 'antirapine' della squadra mobile della Questura, che si è avvalsa della visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza delle zone dove sono stati commessi i reati.