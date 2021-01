Grammichele, picchia ex convivente incinta: denunciato

Prima dell'aggressione ha inseguito la donna per convincerla a riallacciare la relazione. All'ennesimo rifiuto, il 24enne l'ha fatta cadere a terra e ha cominciato a colpirla con calci e pugni fino a quando non è stato bloccato dai carabinieri

Denunciato a Grammichele un 24enne accusato di aver picchiato la sua ex convivente incinta, al quinto mese di gravidanza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri prima dell'aggressione l'uomo, di origini nigeriane, ha inseguito la donna per convincerla a riallacciare la relazione. All'ennesimo rifiuto della donna, il 24enne l'ha fatta cadere a terra e ha cominciato a colpirla con calci e pugni fino a quando non è stato bloccato dai militari allertati dalle grida della vittima. È accusato di lesioni personali.