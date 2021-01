Migranti, Agrigento: la nave Open Arms a Porto Empedocle

Il pattugliatore non entrerà in porto: dopo l'esito dei tamponi, i circa 50 minorenni presenti a bordo verranno trasbordati sulle motovedette e portati sulla banchina

La Open Arms, con a bordo 265 migranti salvati in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo, ha fatto rotta nella notte verso Porto Empedocle (Agrigento) dove è arrivata oggi. La nave della Ong spagnola non è entrata in porto: attraccherà alla banchina ma verrà raggiunta, con le motovedette, dai medici dell'Usmaf. I migranti - prima dell'eventuale sbarco - dovranno infatti essere sottoposti a tampone anti-Covid.

Le procedure di sbarco

Dopo l'esito dei tamponi, stando a quanto è stato finora pianificato, i circa 50 minorenni presenti a bordo verranno trasbordati sulle motovedette e giungeranno alla banchina di Porto Empedocle. Ad attenderli ci sono le pattuglie della polizia e due autobus. I minorenni che risulteranno negativi al Covid-19 verranno trasferiti nel centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Agrigento) dove dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria anti-Coronavirus. Tutti gli altri migranti, circa 215 adulti, verranno invece trasbordati - sempre con le motovedette - sulla nave quarantena Rhapsody che è in rada a Porto Empedocle.

Le parole della ong

"Dopo il rifiuto di Malta, l'Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco - hanno scritto dalla Open Arms sui social-. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva".