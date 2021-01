La vittima è andata al pronto soccorso dell'ospedale "Guzzardi" dove è stata medicata per le contusioni e ricoverata con qualche giorno di prognosi

A Vittoria, in provincia di Ragusa, una donna è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita e picchiata dall'ex compagno. La vittima è andata al pronto soccorso dell'ospedale "Guzzardi" dove è stata medicata per le contusioni e ricoverata con qualche giorno di prognosi. La polizia ha sentito l'uomo e sta indagando sull'episodio.