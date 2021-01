Appiccato incendio in asilo a Palermo, scuola inagibile

Un incendio doloso è stato appiccato nell'asilo nido Peter Pan in via Barisano da Trani, nel quartiere Cep di Palermo. Qualcuno è entrato e ha dato fuoco alle suppellettili. Due locali sono andati pesantemente danneggiati e l'impianto elettrico messo fuori uso. La scuola è stata dichiarata inagibile. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme.

Le indagini

L'asilo, che ospita 50 bambini, ha un impianto antincendio regolarmente funzionante. "Criminali e farabutti! Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo, ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Spero che gli autori del gravissimo attacco al 'Peter Pan' siano immediatamente identificati e colpiti con tutta la durezza che il loro comportamento ignobile merita". L'assessora Giovanna Marano aggiunge: "Ancora un atto vile e indegno, un attacco violento, ancora più violento che in passato contro un asilo comunale. Un attacco contro i più piccoli e contro le famiglie, cui serve dare una risposta da parte di tutta la comunità scolastica".