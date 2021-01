Covid, a Siracusa positivo un medico vaccinato 6 giorni fa

Una dottoressa dell'ospedale Umberto I di Siracusa che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo è risultata positiva al coronavirus. Secondo quanto confermato dall'Azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere sottoposta al vaccino e ieri è stata ricoverata. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Esclusa correlazione tra vaccino e positività del medico

Secondo quanto emerso la dottoressa, che si sottoponeva in maniera regolare a tampone, nei giorni scorsi si è recata a Palermo per la somministrazione del vaccino. Non risulterebbero altri casi simili al momento tra gli altri sanitari che con lo stesso autobus si sono recati a Palermo per la somministrazione della prima dose del vaccino anti coronavirus. Così come al momento sembra esclusa una correlazione tra il vaccino e la riscontrata positività. Il sospetto è che potesse già avere in incubazione l'infezione senza accusare alcun sintomo. La somministrazione del vaccino non dà infatti l'immunità completa dopo la prima dose e per avere una protezione totale è necessario il richiamo, ossia bisogna aver ricevuto la seconda dose. La stessa Agenzia italiana del farmaco (Aifa) precisa che per il vaccino attualmente somministrato in Italia l'efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose. "Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall'infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro - rileva l'Aifa sul suo sito - devono continuare ad adottare le misure di protezione anti Covid-19".