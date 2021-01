Catania, carabinieri sequestrano 600 grammi di marijuana: due arresti

Ai domiciliari due uomini di 43 e 26 anni. I militari hanno anche sequestrato in totale 3.165 euro in contanti

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante di Catania hanno arrestato due uomini, di 43 e di 26 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti durante un'operazione antidroga nello storico rione San Cristoforo. Al termine dell’attività, i militari hanno sequestrato 3.120 euro in contanti al 43enne, bloccato dopo aver ceduto una dose a un cliente, e 600 grammi di marijuana, custoditi in una busta che il 26enne stava portando con sé durante un tentativo di fuga, oltre a 45 euro. I due arrestati, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, sono stati posti ai domiciliari.