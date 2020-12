Palermo, bottiglie incendiarie contro caserma dei carabinieri: fermato

I militari sono risaliti al giovane di 21 anni grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza piazzati in un distributore di benzina

Un giovane di 21 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di avere lanciato tre bottiglie incendiarie contro la stazione dei militari dell'Arma di Campofiorito, nel Palermitano.

Le indagini

I carabinieri sono risaliti al giovane grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza piazzati in un distributore di benzina. Nelle immagini si vede che il ragazzo riempie le tre bottiglie poi lanciate contro la caserma. Sono in corso indagini per stabilire i motivi del gesto.