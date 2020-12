Castelvetrano, avvistato in mare un cadavere: ricerche in corso

La segnalazione ieri pomeriggio sulla spiaggia di Triscina, nei pressi del fiume Modione. Un primo tentativo di recupero non è andato a buon fine a causa delle condizioni meteo

Un cadavere è stato avvistato ieri pomeriggio in mare a Castelvetrano, sulla spiaggia di Triscina, nei pressi del fiume Modione. A seguito della segnalazione arrivata ai carabinieri di Castelvetrano e alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo l'intervento è stato immediato ma, a causa del maltempo, non è stato possibile recuperare il corpo. Il cadavere era mantenuto a galla da un giubbotto di salvataggio, che durante il tentativo di recupero si è slacciato, arenandosi sulla spiaggia. Le ricerche dei militari - a causa delle cattive condizioni meteo marine - stanno proseguendo via terra.