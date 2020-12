Palermo: rapinano negozio e danno fuoco a un'auto durante la fuga

Il colpo è stato messo a segno ieri sera in un negozio del centro commerciale Conca d'Oro, in via Lanza di Scalea

Tre rapinatori ieri sera hanno messo a segno un colpo in un negozio nel centro commerciale Conca d'Oro a Palermo, in via Lanza di Scalea. Uno dei tre era armato di pistola. La banda avrebbe minacciato i dipendenti del punto vendita 'Original marines' riuscendo a farsi consegnare circa 800 euro. Poi, durante la fuga nel quartiere Zen, hanno dato fuoco a un'auto, una Fiat 500 grigia che pare sia la stessa utilizzata per mettere a segno il colpo. Sul luogo dell'incendio, in via Fausto Coppi, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco.