Palermo, rapinato di 25mila euro all’esterno di un negozio

Era appena uscito dal negozio Gucci in via Libertà, a Palermo, dove aveva acquistato i regali di Natale, quando è stato aggredito e rapinato della pochette, dentro la quale c'erano oltre 25mila euro in contanti. La vittima è un ragazzo di 23 anni, che ha denunciato l’accaduto agli agenti di polizia, intervenuti sul posto.

L’accaduto

Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche per acquistare borse e accessori da regalare per Natale. Al momento del pagamento, aveva estratto un grosso rotolo di banconote. Una scena che qualcuno fuori dal negozio ha notato. Dopo le compere, il 23enne è uscito dal negozio per raggiungere probabilmente l'auto e tornare a casa, ma proprio in quel momento è stato avvicinato da un uomo, che gli ha scippato il borsello dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita da un pugno in faccia.