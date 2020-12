Corruzione, ai domiciliari funzionario della Regione Siciliana

La Dia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal gip del Tribunale di Palermo, nei confronti di M.A., 58enne, funzionario della Regione Siciliana, accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Sono in corso una serie di perquisizioni negli uffici dell'assessorato regionale all'Energia. Inoltre, sono state perquisite anche l'abitazione e l'ufficio del funzionario.

Le indagini

L'attività di indagine ha accertato che il pubblico ufficiale, in cambio di informazioni sullo stato di alcune pratiche amministrative, della predisposizione di provvedimenti autorizzativi e del rilascio di pareri favorevoli illegittimi, avrebbe incassato 30mila euro. I progetti che il funzionario avrebbe "spinto" erano relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di biotemetano di Franconfonte e Calatafimi-Segesta, proposti dalla cordata imprenditoriale guidata da F.P.A., faccendiere vicino alla Lega, già arrestato e processato, e Vito Nicastri, imprenditore condannato per aver finanziato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Il modus operandi

Il passaggio di denaro sarebbe avvenuto tramite G.C., dipendente dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Di Pubblica Utilità della Regione Siciliana già indagato e processato. Nel 2015 la Dia ha confiscato a Vito Nicastri beni per 1,3 miliardi di euro. Nel 2018 l'imprenditore, che ha fatto una fortuna investendo nelle energie alternative, fu arrestato per aver finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro e per questo fu condannato in primo grado a nove anni di reclusione con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.