Messina, contrabbando gasolio: quattro misure cautelari

La guardia di finanza di Messina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone e proceduto a oltre 20 perquisizioni e al sequestro di 2,5 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta che ha disarticolato un'associazione a delinquere che gestiva contrabbando di prodotti petroliferi.

L'indagine

L'indagine è coordinata dalla Procura. Scoperto che il gasolio agricolo formalmente destinato agli agricoltori, quindi gravato da un'imposta minore, di fatto arrivava a terzi, prevalentemente autotrasportatori, che invece non avevano alcun diritto all'imposta agevolata. Un sorta di "gioco delle tre carte", in cui il truffato era lo Stato. Tra il 2017 e il 2019, grazie a false dichiarazioni, il gruppo criminale ha venduto oltre cinque milioni di litri di gasolio, che avrebbe dovuto essere assoggettato a maggiore imposta, come se fosse semplice gasolio agricolo. Al centro dell'inchiesta è finita una società siciliana che opera nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Il risparmio di imposta sarebbe stato di 2.496.117 euro.

La ricostruzione dei fatti

I clienti occulti, fondamentalmente autotrasporti, hanno esercitato un'illecita concorrenza sleale rispetto agli operatori "regolari" dello stesso settore, ottenendo uno sconto sull'accisa del 78% e acquistando il prodotto energetico agevolato a circa 0,80 centesimi al litro. Al centro dell'inchiesta c'è l'amministratore di fatto di una società che commerciava in prodotti petroliferi, con sede amministrativa a Francavilla di Sicilia, nel Messinese, e sede legale in provincia di Catania. Un uomo di 56 anni posto ai domiciliari e già dichiarato fallito per una vecchia impresa sempre del settore del commercio di carburanti.

Il modus operandi

L'imprenditore aveva messo a capo della new company un prestanome a cui è stata oggi notificata la misura interdittiva dell'esercizio degli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. Braccio operativo dell'organizzazione era un uomo di 44 anni responsabile dell'approvvigionamento del gasolio presso i depositi fiscali e della predisposizione della documentazione falsa allegata ai trasporti: anche lui è finito ai domiciliari. Dell'associazione criminale faceva parte anche un44enne, titolare di una ditta di commercio al dettaglio di carburanti con sede a Novara di Sicilia, che aveva il ruolo di procacciatore d'affari e doveva individuare gli acquirenti. Nei suoi confronti è stata emessa la misura interdittiva dell'esercizio degli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese. Infine, nell'inchiesta è stato coinvolto un palermitano di 61 anni, autotrasportare di fiducia dell'organizzazione e proprietario di un autoarticolato sottoposto a sequestro. L'uomo è solo indagato. "Vedi che ci sono 11 cardilli con tre gabbie", dicevano gli indagati intercettarti riferendosi alle pattuglie della guardia di finanza che svolgevano l'indagine. La banda in alcuni casi ometteva di prendere formalmente in carico, presso il deposito di Francavilla di Sicilia, il gasolio agricolo (a tributo agevolato), rivendendolo sotto traccia ad acquirenti finali che non avevano titolo per riceverlo, in altri casi prendeva in carico, presso il deposito di Francavilla di Sicilia, il gasolio denaturato per l'agricoltura e lo cedeva a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nei documenti di vendita.