Operazione contro la mafia a Catania: 18 arresti

Sono 18 le persone ritenute appartenenti o riconducibili ai clan Laudani e Santapaola e accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d'asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco arrestate questa mattina durante un'operazione che ha visto impegnati oltre 100 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione dello Scico. Gli indagati in tutto sono 37 e i provvedimenti restrittivi (10 in carcere e 8 ai domiciliari) sono stati emessi dal Gip presso il locale Tribunale su richiesta della Dda della Procura etnea. I militari hanno inoltre sequestrato le quote sociali ed il patrimonio di una società di trasporti per un valore di circa un milione di euro.