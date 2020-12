Palermo, principio di incendio nella scuola Rapisardi: plesso evacuato

"E' stato un cortocircuito che ha provocato un po' di fumo - spiega il preside Vito Pecoraro -. I professori hanno messo in atto le procedure di evacuazione in tempi molto rapidi. A loro va il mio apprezzamento"

Fiamme nella scuola Rapisardi, in via Caltanissetta a Palermo, dove un principio di incendio è divampato nel locale caldaia. Alunni e professori sono usciti dall'edificio e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il plesso. Una squadra dell'Amg è intervenuta sul posto e ha accertato che si è verificato un corto circuito al piano seminterrato.

"E' stato un cortocircuito che ha provocato un po' di fumo - spiega il preside Vito Pecoraro -. I professori hanno messo in atto le procedure di evacuazione in tempi molto rapidi. A loro va il mio apprezzamento. A spegnere le fiamme era stato il personale della scuola. I vigili del fuoco arrivati in modo tempestivo hanno completato l'intervento. Tutto si è concluso nel migliore dei modi".