Bottiglia incendiaria davanti al Comune di Favara: avviate le indagini

Una bottiglietta di plastica con all'interno liquido infiammabile è stata incendiata davanti al portone d'ingresso del Comune di Favara (Agrigento). La pioggia battente ha evitato grossi danni, ma il portone del Municipio s'è leggermente annerito, così come anche il marciapiede. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri della tenenza cittadina. I militari dell'Arma hanno già sentito il sindaco Anna Alba (M5s) che ha riferito di non aver mai ricevuto minacce, né intimidazioni. Sull'area non risultano esserci telecamere di video sorveglianza pubbliche. I carabinieri stanno verificando se ve ne siano di private, poste magari a tutela di esercizi commerciali attigui.

Le parole del sindaco

"Sono molto dispiaciuta perché hanno colpito casa mia, c'è tanta amarezza. È il primo atto intimidatorio e arriva a fine mandato. Sono amareggiata e tanto preoccupata", ha detto il sindaco di Favara, Anna Alba, dopo aver formalizzato, a carico di ignoti, una denuncia contro quello che potrebbe essere un gesto intimidatorio.