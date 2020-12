Sequestrate 5mila luci e addobbi natalizi non a norma nel Catanese

Sequestrati in un negozio di Ramacca, nel catanese, oltre 5.000 beni non conformi, costituiti per la maggior parte da addobbi e decori natalizi, luci da interni ed esterni, e giocattoli per bambini. All'interno del negozio, gestito da un cinese, i militari della guardia di finanza di Caltagirone hanno anche accertato anche la presenza di una lavoratrice italiana in nero che, a quanto emerso da successivi controlli, beneficiava anche del reddito di cittadinanza. L'imprenditore è stato segnalato alla camera di commercio di Catania per la sanzione amministrativa e all'Inps per le contestazioni in materia di lavoro irregolare e reddito di cittadinanza.