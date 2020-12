Scoperti otto chili di hashish in una casa disabitata a Palermo

Otto chili di droga sono stati scoperti dai carabinieri in un appartamento disabitato nella zona del villaggio Santa Rosalia a Palermo. Il ritrovamento è avvenuto grazie al fiuto del cane antidroga Nadia, che ha condotto i militari fino allo stupefacente nascosto in camera da letto. Oltre al quantitativo di hashish, c'erano anche 10 grammi di cocaina e 17 grammi di marijuanae circa 50 cartucce calibro 38. ll tutto è stato sequestrato. Sono in corso indagini per risalire a chi utilizzava l'appartamento.