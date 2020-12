Catania, raid punitivo contro marito della sua ex amante: due arresti

Il marito della donna è stato medicato in ospedale per "trauma cranico con ferita lacera regione temporale sinistra, trauma toracico chiuso con frattura dell'ottava e della nona costola di sinistra e policontusioni", e giudicato guaribile in 30 giorni

In tre sono entrati in un esercizio commerciale e hanno picchiato, con colpi di spranga, un uomo che con la moglie era impegnato in acquisti, mentre un quarto uomo li attendeva all'ingresso facendo da palo.

Raid punitivo

Da quanto appreso, questo è stato il raid punitivo ricostruito dai carabinieri di Catania, organizzato proprio dall'uomo che faceva da palo. Il tutto per punire il marito della sua ex amante che aveva aggredito lui, nel suo negozio, e un suo dipendente. Due le persone arrestate.

I soccorsi

Il marito della donna è stato medicato in ospedale per "trauma cranico con ferita lacera regione temporale sinistra, trauma toracico chiuso con frattura dell'ottava e della nona costola di sinistra e policontusioni", e giudicato guaribile in 30 giorni.