Marsala, aggredirono extracomunitari: Daspo per tre giovani

Nei mesi scorsi furono arrestati per aver aggredito un gruppo di extracomunitari. Ieri la polizia ha notificato a tre giovani marsalesi indagati provvedimenti di Daspo.

Il provveddimento

Quando usciranno dal carcere, non potranno frequentare i locali pubblici del centro storico di Marsala. In caso di violazione del provvedimento, rischieranno da 6 mesi a 2 anni di reclusione e una multa tra gli 8 e i 20mila euro. La misura introdotta dal nuovo decreto sicurezza prende il nome dal giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso pochi mesi fa a Colleferro (in provincia di Roma).

La vicenda

I tre ragazzi avrebbero assalito due extracomunitari che insieme alle fidanzate passeggiavano per le vie della cittadina. Le vittime vennero inseguite e colpite con tavolini e sedie, poi offese e picchiate.