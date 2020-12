Partinico, picchiano commerciante durante rapina: due arrestati

Arrestati a Partinico due uomini di 28 e 36 anni, G.D. e M.R., accusati di tentata rapina in concorso, lesioni personali e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lo scorso 30 novembre in Corso dei Mille nei pressi di piazza Duomo è avvenuta un'aggressione ai danni di un commerciante cinese da parte di quattro giovani che lo hanno colpito a calci e pugni cercando di portare via la cassa. La vittima ha descritto due dei quattro malviventi.

L'arresto

A pochi metri dal luogo dell'aggressione in Corso dei Mille, gli agenti hanno individuato e bloccato i due giovani corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima. Nei pressi del negozio è stato trovato anche un pezzo di legno utilizzato dagli aggressori per danneggiare il negozio. Sono in corso indagini per risalire agli altri due complici.