Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri in Sicilia si sono registrati 1.138 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:26 - Al via screening studenti a Messina

Oggi prenderà il via lo screening volontario anti Covid effettuato sugli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado a Messina. Questa ulteriore settimana di chiusura delle scuole messinesi, decisa dal sindaco Cateno De Luca, dovrà servire per testare il numero più alto possibile di alunni. Una comunità che conta oltre 18 mila studenti che fino a venerdì potranno, sempre volontariamente, sottoporsi a tampone rapido. Intanto oggi sei persone sono morte per Covid in provincia di Messina.