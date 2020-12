Droga in provincia di Catania, sgominate due bande: 15 arresti

Quindici persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione antidroga che ha sgominato due bande che agivano sulla stessa piazza di spaccio di cocaina e marijuana a Gravina di Catania e Mascalucia.

Modus operandi

La caratteristica dei due gruppi è quella di essere a composizione familiare e che le donne avevano un ruolo nel nascondere la sostanza stupefacente e tenere la contabilità. Le indagini erano state avviate dei carabinieri su due gruppi criminali, uno diretto da G.N. detto 'Kawasaki' e l'altro da R.C., che si spartivano il territorio per la vendita di cocaina e marijuana. Il primo, sospettando di essere controllato dai carabinieri, ha cercato e trovato delle 'cimici' vicino all'area di spaccio da lui gestita. Un altro indagato, nel tentativo di distruggere eventuali telecamere nascoste ha appiccato il fuoco a un'area a verde che si è propagato e ha reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per domarlo. Dodici dei destinatari del provvedimento cautelare sono stati condotti in carcere e tre agli arresti domiciliari. Un sedicesimo indagato è attualmente all'estero.