Palermo, avvistato cinghiale in parcheggio di un centro commerciale

A Palermo ci sono i forestali in azione nella zona del centro commerciale Conca d'Oro. Il motivo? Non distante dall'area del parcheggio è stato avvistato da alcuni clienti un cinghiale che stava passeggiando indisturbato. Non è la prima volta che nella zona di via dell'Olimpo vengono visti animali selvatici che dalle colline circostanti scendono a cercare cibo nei pressi dei cassonetti della spazzatura.

L'intervento dei forestali

L'animale è controllato a distanza dai forestali e dagli agenti della polizia municipale. Si attende l'arrivo di un forestale abilitato a sparare con un fucile narcotizzante e riportarlo nei boschi.