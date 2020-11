Messina, si ribalta con auto: agenti trovano marijuana e cocaina

Ai poliziotti, intervenuti sul posto, è parsa eccessiva l'attenzione dell'uomo per l'auto, il netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale da personale 118 e un evidente nervosismo

Un uomo di 49 anni è stato arrestato per spaccio di droga. Trasportava mezzo chilo di marijuana e 23 grammi di cocaina in un'auto presa a noleggio con la quale ha avuto un incidente sulla A20 in zona Villafranca Tirrena, nel Messinese.

La vicenda

Ai poliziotti, intervenuti sul posto, è parsa eccessiva l'attenzione dell'uomo per l'auto, il netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale da personale 118 e un evidente nervosismo. La perquisizione ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, distribuita in cinque sacchetti.