Catania, ladro acrobata in azione: arrestato "Uomo Ragno"

A Giarre, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arresto, in flagranza di reato, un uomo di 31 anni così abile nell'entrare nelle case da depredare - dopo essersi arrampicato sui palazzi e villette - da essere conosciuto come Uomo Ragno.

Gli arresti

Con lui, per tentato furto aggravato in concorso, è stato catturato anche un suoi complice di 26 anni che gli faceva da palo. I militari erano intervenuti in zona dopo la segnalazione di un tentativo di furto in appartamento. A chiamare il 112 il proprietario che aveva trovato la porta con evidenti segni di effrazione. Dalle riprese video di telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno riconosciuto il 31enne e hanno deciso di intensificare i controlli nel rione. Alcune ore dopo, grazie a un'altra telefonata al 112, gli investigatori sono riusciti a sorprenderlo. Il ladro acrobata si era arrampicato al primo piano di un palazzo per un furto in un'altra abitazione.