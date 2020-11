Catania, incendio alla chiesa di Santa Maria del Rosario

Il rogo è divampato verso le 4 della scorsa notte, le fiamme hanno danneggiato paramenti, immagini sacre e intonaci, ma non hanno compromesso elementi strutturali

Un incendio è scoppiato verso le 4 della scorsa notte a Catania all'interno nella chiesa di Santa Maria del Rosario, in via Luciano Pavarotti. Le fiamme sono divampate in corrispondenza dell'altare e hanno danneggiato paramenti, immagini sacre e intonaci, ma senza compromettere elementi strutturali. La causa è stata verosimilmente un corto circuito. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.