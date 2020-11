Palermo, trovati 800 grammi di hashish in una casa abbandonata

Sequestrati nel quartiere Zen di Palermo 800 grammi di hashish trovati in una casa abbandonata. Gli agenti di polizia del commissariato Mondello e San Lorenzo hanno perquisito un'abitazione in via Agesia di Siracusa dove sotto alcuni fogli di cellophane c'erano otto panetti di droga. Sono in corso le indagini per capire chi ha nascosto la sostanza stupefacente e se l'abitazione fosse utilizzata come area di stoccaggio di grosse quantità di droga per rifornire lo spaccio nel quartiere.